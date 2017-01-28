В Черкассах убийца вонзил нож в сердце парня и скрылся (фото)

В Черкассах, на улице Смелянской, произошло убийство. Между двумя мужчинами возникла ссора, в результате которой один из них вонзил ножом в область сердца оппонента и скрылся с места происшествия.

Преступника удалось задержать по горячим следам, сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

"Он забежала в общежитие, что неподалеку, где и скрылся. Комендант заметила мужчину в крови и сообщила об этом патрульным. По словам задержанного, они с потерпевшим готовили кражу ноутбука из ближайшего магазина. Один из них должен был стоят на страже, другой – совершать кражу. Однако преступление не удалось, потому что помешал патрульный автомобиль, который проезжал неподалеку. В результате между мужчинами возник спор и толкотня, которая закончилась убийством", – рассказали в полиции.

Фото: патрульная полиция

26-летний потерпевший скончался еще до приезда скорой помощи. Врачи констатировали смерть парня.

34-летнего неоднократно судимого мужчину доставили в городской отдел полиции.