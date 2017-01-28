В Черкассах убийца вонзил нож в сердце парня и скрылся (фото)

Сегодня, 03:15

Двое мужчин готовила кражу, однако им помешал патрульный автомобиле. Их-за этого между злоумышленниками возник спор, который закончился трагедией

Парень умер еще до приезда скорой помощи. Фото: патрульная полиция
Парень умер еще до приезда скорой помощи. Фото: патрульная полиция

В Черкассах, на улице Смелянской, произошло убийство. Между двумя мужчинами возникла ссора, в результате которой один из них вонзил ножом в область сердца оппонента и скрылся с места происшествия.

Преступника удалось задержать по горячим следам, сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

"Он забежала в общежитие, что неподалеку, где и скрылся. Комендант заметила мужчину в крови и сообщила об этом патрульным. По словам задержанного, они с потерпевшим готовили кражу ноутбука из ближайшего магазина. Один из них должен был стоят на страже, другой – совершать кражу. Однако преступление не удалось, потому что помешал патрульный автомобиль, который проезжал неподалеку. В результате между мужчинами возник спор и толкотня, которая закончилась убийством", – рассказали в полиции.

16298590_1257820330962707_1746133338311483691_n

Фото: патрульная полиция

26-летний потерпевший скончался еще до приезда скорой помощи. Врачи констатировали смерть парня.

34-летнего неоднократно судимого мужчину доставили в городской отдел полиции.
фото, смерть, убийство, спор, нож, убийца, черкассы, патрульная полиция

Вы сейчас просматриваете новость "В Черкассах убийца вонзил нож в сердце парня и скрылся (фото)". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: pixabay.com

В Одесской области пьяный парень устроил резню

Вчера, 16:50

Пойманный полицейскими хулиган мотива совершения преступления объяснить не смог

Звезды

Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

Хакер, укравший интимные фото Дженнифер Лоуренс, приговорен к девяти месяцам тюрьмы

Вчера, 16:30

Эдварду Маджерчику также предстоит выплатить штраф в размере 5,7 тыс. долларов

Одесса

Мужчину заключили под стражу. Фото: pixabay.com

Мужчину, поджегшего дом со своей женой и детьми в Одесской области, арестовали

Вчера, 15:55

Суд отменил решение суда первой инстанции о взятии мужчины под домашний арест

Происшествия и криминал

Маршрутка столкнулась с грузовиком в Виннице: есть пострадавшие

Вчера, 15:54

38-летний водитель микроавтобуса, двигаясь на закругленном участке дороги, не справился с управлением и выехал на встречную полосу

Происшествия

Нападавшего задержали

В Киеве бездомный набросился с ножом на молодого мужчину

Вчера, 15:46

Пострадавший получил множество ножевых ранений, но выжил

Днепр

Полицейского задержали. Фото: politeka.net

В Днепре полицейский-вымогатель угрожал ребенку и требовал денег

Вчера, 15:22

29-летний старший лейтенант полиции вместо профилактической беседы с малолетним ребенком пообещал посадить его в тюрьму как соучастника преступления

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования