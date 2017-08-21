В Черкассах вооруженные бандиты похитили и пытали двух мужчин

Сегодня, 15:42

Потерпевшим надели мешки на головы, затем мужчин затолкали в фургон и связали 


В Черкассах похитители до полусмерти замучили двух местных жителей.

О том, что их похитили вооруженные люди, двое мужчин успели сообщить полиции еще до того, как их связали. Рассказали, что двое подъехали на грузовике, несколько раз выстрелили под ноги, надели мешки на головы. Затем затолкали в фургон и увезли в неизвестном направлении. В авто их связали, избили и сказали, что везут убивать. За что – объяснить отказались. Схватили похитителей в промышленной зоне, где те планировали скрыться.

Похищенных госпитализировали в городскую больницу.
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"Сегодня"

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