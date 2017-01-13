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В Черкасской области лоб в лоб столкнулись две иномарки (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7879/55_main.1484306610.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/55_tn.1484306610.jpg Происшествия и криминал В одном из автомобилей зажало женщину-водителя; ее госпитализировали в больницу

В Черкасской области лоб в лоб столкнулись две иномарки (фото,видео)

Сегодня, 13:23

В одном из автомобилей зажало женщину-водителя; ее госпитализировали в больницу


Авария в Черкасской области. Видео: ГСЧС

В Черкасской области лоб в лоб столкнулись два авто.

ДТП произошло в четверг на 195 километре автодороги Киев – Знаменка в селе Константиновка, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"Во время лобового столкновения автомобиля Opel Vivaro с автомобилем Toyota Corolla, в одном из авто поврежденными конструкциями кузова зажало 37-летнюю женщину-водителя", – отмечают в пресс-службе.

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Фото: ГСЧС

Спасатели с помощью специального инструмента достали пострадавшую из авто и передали медикам. Женщину госпитализировали в Смелянскую центральную районную больницу.

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Фото: ГСЧС

Напомним, за минувшие сутки в 10 областях Украины зафиксирован критический уровень аварийности. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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