В Черкасской области лоб в лоб столкнулись две иномарки (фото,видео)

В одном из автомобилей зажало женщину-водителя; ее госпитализировали в больницу

В Черкасской области лоб в лоб столкнулись два авто.

ДТП произошло в четверг на 195 километре автодороги Киев – Знаменка в селе Константиновка, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"Во время лобового столкновения автомобиля Opel Vivaro с автомобилем Toyota Corolla, в одном из авто поврежденными конструкциями кузова зажало 37-летнюю женщину-водителя", – отмечают в пресс-службе.

Фото: ГСЧС

Спасатели с помощью специального инструмента достали пострадавшую из авто и передали медикам. Женщину госпитализировали в Смелянскую центральную районную больницу.

Фото: ГСЧС

Напомним, за минувшие сутки в 10 областях Украины зафиксирован критический уровень аварийности.