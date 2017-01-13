В Черкасской области лоб в лоб столкнулись две иномарки (фото,видео)
В одном из автомобилей зажало женщину-водителя; ее госпитализировали в больницу
В Черкасской области лоб в лоб столкнулись два авто.
ДТП произошло в четверг на 195 километре автодороги Киев – Знаменка в селе Константиновка, сообщает пресс-служба ГСЧС области.
"Во время лобового столкновения автомобиля Opel Vivaro с автомобилем Toyota Corolla, в одном из авто поврежденными конструкциями кузова зажало 37-летнюю женщину-водителя", – отмечают в пресс-службе.
Фото: ГСЧС
Спасатели с помощью специального инструмента достали пострадавшую из авто и передали медикам. Женщину госпитализировали в Смелянскую центральную районную больницу.
Фото: ГСЧС
Напомним, за минувшие сутки в 10 областях Украины зафиксирован критический уровень аварийности.
Вы сейчас просматриваете новость "В Черкасской области лоб в лоб столкнулись две иномарки (фото,видео)". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии