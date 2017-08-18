В Черкасской области от выстрела в голову погиб ребенок

18 Августа 2017, 18:48

Родственники мальчика обнаружили ребенка с ранением в область лица

Фото: guns.allzip.org
Фото: guns.allzip.org

В Черкасской области 11-летний мальчик погиб из-за случайного выстрели из пневматического ружья.

По предварительной версии, причина гибели школьника – неосторожное обращение с оружием, сообщает пресс-служба полиции региона.  

"Правоохранители установили, что отец 11-летнего жителя села Подобное несколько дней назад приобрел себе пневматическое ружье и привез его домой. В день трагедии поехал на работу, а дома остались жена с двумя детьми. По словам старшего сына, брат был в этой самой комнате один, где и находилась оружие. Родственники мальчика услышали выстрел и зашли в комнату. Там они обнаружили мальчика с ранением в область лица после чего вызвали "скорую". Через два часа парень умер от полученных травм в реанимации", – рассказали в полиции.

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По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

"По предварительной версии, причины гибели школьника – неосторожное обращение с пневматическим оружием. В настоящее время проводится проверка и назначен ряд экспертиз", – добавили в полиции.

Напомним, в Житомирской области неизвестные застрелили молодую женщину, когда она вместе с 29-летним мужем находилась в поле.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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