В Черкасской области подняты все сошедшие с рельсов вагоны (видео)

В Черкасской области подняты все семь вагонов, сошедшие сегодня утром с рельсов на подъездном пути ст. Каменка.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Последний вагон из тех, что сошли с рельсов, железнодорожники установили на рельсы в 15:40. Энергетики регионального филиала "Одесская железная дорога" совместно с ведомственной комиссией продолжают работать на месте происшествия. Часть участка обесточена. Электровозы направляются с опущенным токоприемником", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия произошли задержки движения на несколько часов восьми пассажирских поездов.

Напомним, что сегодня в 4:25 на станции Каменка с подъездного пути ООО "АДМ Каменский элеватор" десять зерновозов (семь пустых и три груженые зерном) самовольно сдвинули с места. В результате происшествия семь вагонов сошли с рельсов, повредили контактные опоры с жестким поперечным соединением и перекрыли главные пути.