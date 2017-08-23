В Чернигове школьницы избили девушку

Сегодня, 14:35

Событие квалифицировано как хулиганство, виновникам грозит уголовная ответственность 

В Чернигове школьницы избили девушку

В Чернигове группа несовершеннолетних девушек избила сверстницу.

Инцидент произошел 20 августа возле общеобразовательной школы № 30 в г. Чернигов, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Правоохранители сначала начали расследование по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное легкое телесное повреждение"). С учетом установленных обстоятельств происшествия, уголовное производство переквалифицировано на ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганские действия, совершенные группой лиц"), отмечают в прокуратуре.

Как сообщает телеканал "112 Украина", для выяснения отношений девушку "пригласила" одна из учениц школы, в которой она учится. За гаражами возле учебного заведения школьницы начали толкаться, после чего четыре подруги инициаторши разговора помогли" разобраться" с жертвой. Наблюдали за этим около 20 подростков.

По информации местных СМИ, остановил драку прохожий. Избитую девушку с многочисленными ушибами и сотрясением мозга доставили в областную детскую больницу. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

В полиции отмечают, что поводом для избиения стали сплетни и личная неприязнь. Руководство школы, в которой учатся девочки, отметило, что участницы инцидента близко не общались и проблем ни с одной из них не возникало.

Участницам избиения грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в апреле 2017 года в Чернигове произошло резонансное избиение школьницы Полины Малоштан. Случай получил огласку после того, как видео избиения появилось в интернете.
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"Сегодня"

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