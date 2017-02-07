В Чернигове водитель умер в горящем грузовике

В Чернигове в горящем грузовике умер 59-летний водитель.

Тело мужчины нашли вчера на территории предприятия по изготовлению электрического кабеля на улице Кольцевой, сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

"Правоохранители установили, что умерший – 59-летний водитель грузового автомобиля, который 5 февраля приехал из Львова с грузом для этого предприятия. На момент осмотра на теле мужчины были обнаружены термические ожоги. Благодаря камере видеонаблюдения полицейским удалось выяснить, что мужчина находился в кабине грузовика. В какой-то момент в кабине что-то вспыхнуло и пошел черный дым. Водитель пытался потушить огонь, но через несколько минут водительская дверь открылась, и мужчина выпал наружу", – рассказывают правоохранители.

Фото: полиция

Работники предприятия вызвали "скорую", однако медикам осталось только констатировать смерть водителя.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Напомним, в Житомирской области умер мужчина, пытаясь помочь водителю освободить автомобиль Nissan из снежного сугроба.