В Черниговской области молодой человек убил прохожего

Вчера, 18:58

Парень нанес несколько ударов кулаками по голове 47-летнего незнакомца 

Иллюстрация: Misanec.ru
Иллюстрация: Misanec.ru

В Прилуках Черниговской области молодой человек жестоко убил незнакомца.

Тело 47-летнего местного жителя с множественными синяками на голове нашли несколько дней назад у местного магазина, сообщает пресс-служба полиции региона.

Правоохранители опросили всех возможных свидетелей преступления и установили круг знакомых погибшего. Под подозрение попал 27-летний парень. Отмечается, что молодой человек безработный и раньше в поле зрения правоохранителей не попадал.

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Подозреваемый в содеянном сознался и дал правдивые показания.

"По его словам, в вечернее время он вышел из магазина и пошел в сторону дома. Вдруг к нему подошел неизвестный и начал его оскорблять нецензурными словами. Между мужчинами, которые оба были в нетрезвом состоянии, возникла ссора, а затем драка, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов кулаками по голове потерпевшему. После чего продолжил свой путь домой, а пострадавший так и остался лежать на месте происшествия", – рассказали в полиции.

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Место преступления. Фото: полиция 

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшему). Парню грозит до десяти лет тюрьмы.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее на николаевском курорте мужчина из ревности задушил возлюбленную. 
убийство, избил, Черниговская область , прохожий

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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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