В Черниговской области на Рождество произошло жуткое убийство

В жилом доме обнаружили мужчину с рубленой раной головы; пострадавший умер в больнице, не приходя в сознание

Празднование Рождества в одном из сел Черниговской области завершилось трагедией. Во время пьяной ссоры хозяин ударил топором по голове своего гостя. Правоохранители задержали подозреваемого, сообщает пресс-служба полиции.

Мужчину с рубленой раной головы обнаружили в доме одного из сел Сновского района

Пострадавший в состоянии комы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом височной кости был госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы. На следующий день от полученных травм мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

"Правоохранители установили, что потерпевший пришел в гости к односельчанину, где мужчины вместе употребляли алкогольные напитки. Впоследствии на почве неприязненных отношений между гостем и хозяином возник конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой хозяин квартиры взял топор и нанес удар по голове гостю, от чего тот упал на пол и потерял сознание", – отмечают полицейские.

Злоумышленник в содеянном сознался. Он задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Продолжается досудебное расследование.

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