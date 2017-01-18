В Черниговской области разоблачили оборотней в погонах

В Черниговской области на взятке разоблачили двух полицейских.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, правоохранителям уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение по предварительному сговору неправомерной выгоды, совмещенное с вымогательством).

"Как установлено досудебным расследованием, в декабре прошлого года правоохранители при осуществлении охраны общественного порядка территории Прилук за нарушение правил дорожного движения остановили транспортное средство и требовали от водителя 8 тысяч гривен неправомерной выгоды за несоставление протокола об административном правонарушении. При получении средств правоохранители были разоблачены", – отмечают в прокуратуре.

Напомним, в Кропивницком на взятке поймали судью Кировоградского районного суда.