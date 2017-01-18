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В Черниговской области разоблачили оборотней в погонах http://www.segodnya.ua/img/article/7889/95_main.1484651531.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/95_tn.1484651531.jpg Происшествия и криминал Двое правоохранителей требовали деньги у водителя, нарушившего Правила дорожного движения

В Черниговской области разоблачили оборотней в погонах

Сегодня, 03:15

Двое правоохранителей требовали деньги у водителя, нарушившего Правила дорожного движения

Полицейских поймали на горячем Фото: СБУ
Полицейских поймали на горячем Фото: СБУ

В Черниговской области на взятке разоблачили двух полицейских.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, правоохранителям уже сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение по предварительному сговору неправомерной выгоды, совмещенное с вымогательством).

"Как установлено досудебным расследованием, в декабре прошлого года правоохранители при осуществлении охраны общественного порядка территории Прилук за нарушение правил дорожного движения остановили транспортное средство и требовали от водителя 8 тысяч гривен неправомерной выгоды за несоставление протокола об административном правонарушении. При получении средств правоохранители были разоблачены", – отмечают в прокуратуре.

Напомним, в Кропивницком на взятке поймали судью Кировоградского районного суда. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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