В Черниговской области заживо сгорела женщина (фото)

Сегодня, 10:56

Пожар тушили более пяти часов, в одной из комнат дома спасатели обнаружили тело 78-летней пенсионерки

В Черниговской области сгорел дом. Фото: ГСЧС
В Черниговской области сгорел дом. Фото: ГСЧС

В Черниговской области в результате пожара в жилом доме погибла пожилая женщина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"В Службу спасения "101" Куликовского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме, в с. Грабовка. Во время ликвидации пожара в одной из комнат дома пожарные обнаружили тело 78-летней женщины. Пожар площадью 60 кв. м был локализован в 22:40, а ликвидирован в 03:30. Тушение пожара осложнялось значительной удаленностью источников водоснабжения", – отмечают спасатели.

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Фото: ГСЧС

Вероятной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печей.

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Фото: ГСЧС

Напомним, ранее в Змиевском районе Харьковской области в больницу доставили 69-летнего мужчину, который получил сильные ожоги тела в результате пожара.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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