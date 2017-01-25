В Черниговской области заживо сгорела женщина (фото)

Пожар тушили более пяти часов, в одной из комнат дома спасатели обнаружили тело 78-летней пенсионерки

В Черниговской области в результате пожара в жилом доме погибла пожилая женщина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"В Службу спасения "101" Куликовского района поступило сообщение о пожаре в жилом доме, в с. Грабовка. Во время ликвидации пожара в одной из комнат дома пожарные обнаружили тело 78-летней женщины. Пожар площадью 60 кв. м был локализован в 22:40, а ликвидирован в 03:30. Тушение пожара осложнялось значительной удаленностью источников водоснабжения", – отмечают спасатели.

Фото: ГСЧС

Вероятной причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печей.

Фото: ГСЧС

Напомним, ранее в Змиевском районе Харьковской области в больницу доставили 69-летнего мужчину, который получил сильные ожоги тела в результате пожара.