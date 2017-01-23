В Чили бушуют сильнейшие за последние десятилетия лесные пожары (видео)
По состоянию на 22 января, пожары угрожают нескольким городам в центральной и южной части Чили
В Чили продолжают бушевать лесные пожары: страна находится в условиях чрезвычайного положения с тех пор, как десятки возгораний сожгли более 80 тысяч гектаров земли, рискуя перекинуться на населенные пункты, фабрики и виноградники.
Пожарные, сотрудники лесной службы и военные пытаются справиться с огнем в центре и на юге Чили, тогда как сильный ветер и жара мешают работе спасателей. Разрушены десятки домов. Сообщений о погибших не поступало.
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