Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Криминальные новости
В Чили бушуют сильнейшие за последние десятилетия лесные пожары (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7906/84_main.1485123169.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7906/84_tn.1485123169.jpg Происшествия и криминал По состоянию на 22 января, пожары угрожают нескольким городам в центральной и южной части Чили

В Чили бушуют сильнейшие за последние десятилетия лесные пожары (видео)

Сегодня, 13:00

По состоянию на 22 января, пожары угрожают нескольким городам в центральной и южной части Чили


В Чили продолжают бушевать лесные пожары: страна находится в условиях чрезвычайного положения с тех пор, как десятки возгораний сожгли более 80 тысяч гектаров земли, рискуя перекинуться на населенные пункты, фабрики и виноградники.

Пожарные, сотрудники лесной службы и военные пытаются справиться с огнем в центре и на юге Чили, тогда как сильный ветер и жара мешают работе спасателей. Разрушены десятки домов. Сообщений о погибших не поступало.


 
видео, Чили, ветер, жара, пожарные, пожары, лесные пожары

Вы сейчас просматриваете новость "В Чили бушуют сильнейшие за последние десятилетия лесные пожары (видео)". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Распространению пожара способствуют сильный ветер и жара. Фото: AFP

Природный пожар в Чили: 100 домов уничтожено, 19 человек пострадали

3 Января, 19:39

Информации о жертвах пока нет, власти проводят эвакуацию

Мир

Мумия чилийских индейцев чичорро. Фото: phys.org

Чилийские ученые начали обследовать древнейшие в мире мумии

27 Декабря 2016, 04:51

Генетики хотят найти современников древних индейцев на территории Южной Америки

Мир

В Чили произошло невероятно мощное землетрясение. Фото: Newsroom.su

В Чили произошло мощнейшее землетрясение

25 Декабря 2016, 17:36

Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км

Мир

Секс-кукла вызвала скандал в правительстве Чили. Фото: biobiochile.cl

Секс-кукла вызвала скандал в правительстве Чили

15 Декабря 2016, 11:09

Чилийского министра экономики обвинили в сексизме и женоненавистничестве

Наука и Технологии

Фото: pixabay.com

На острове Робинзон-Крузо обнаружены летающие пауки-призраки

10 Декабря 2016, 13:41

Пауки способны преодолевать огромные расстояния, выяснили биологи 

Мир

Лучшие фотографии со всего мира за неделю

27 Ноября 2016, 07:52

Cегодня.ua  предлагает вам узнать из фото о важнейших событиях и впечатлениях уходящей недели

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.