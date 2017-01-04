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В ДТП погиб председатель Бахмачского райсовета Черниговской области http://www.segodnya.ua/img/article/7856/6_main.1483546536.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/6_tn.1483546536.jpg Происшествия и криминал Местные жители сообщают, что на участке, где случилась трагедия, во вторник трасса обледенелой не была, и допускают, что чиновнику могло стать плохо за рулем

В ДТП погиб председатель Бахмачского райсовета Черниговской области

Сегодня, 18:11

Местные жители сообщают, что на участке, где случилась трагедия, во вторник трасса обледенелой не была, и допускают, что чиновнику могло стать плохо за рулем

Председатель Бахмачского райсовета. Фото: сайт облсовета
Председатель Бахмачского райсовета. Фото: сайт облсовета

Председатель Бахмачского райсовета Черниговской области Виталий Кочерга погиб в дорожно-транспортном происшествии на границе Черниговской и Сумской областей во вторник, 3 января, говорится сайте Черниговского облсовета.

"На 52-ом году жизни трагически ушел из жизни председатель районного совета Бахмача Виталий Анатолиевич Кочерга... От имени депутатского корпуса и исполнительного аппарата областного совета выражаем глубокие соболезнования родным и близким Виталия Анатолиевича и всем, кто его знал", – отмечается в официальном сообщении.

По данным местных СМИ, Кочерга попал в ДТП из-за того, что ехал на повышенной скорости по обледенелой дороге, машину на скорости занесло и она вылетела в кювет, где ударилась в дерево. В то же время, местные жители сообщают, что на участке, где случилась трагедия, во вторник трасса обледенелой не была, и допускают, что чиновнику могло стать плохо за рулем.

Кочерга избирался депутатом Бахмачского райсовета четвертого созыва, впоследствии, в ноябре 2015 года был избран председателем райсовета. Ранее, в 2005-2007 гг. был первым замглавы райадминистрации. Также работал в государственной налоговой инспекции в Бахмаче, в том числе возглавлял ее.
авария, ДТП, черниговская область

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Источник:

Интерфакс-Украина

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