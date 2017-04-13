В Херсоне массово отравились дети: почти 100 учеников не пришли в школу

Сегодня, 16:32

За сутки в больницу с симптомами тошноты и недомогания обратились восемь детей; подозрения об отравлении учеников водой не подтвердились


В Херсоне четверо учеников школы № 53 госпитализировали в областную инфекционную больницу. Диагноз – острый гастроэнтерит. Всего за сутки в больницу с симптомами тошноты и недомогания обратились восемь детей с родителями.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.

"По состоянию на 13 апреля в школе № 53 отсутствуют 97 детей, родители 39 учеников самостоятельно оставили своих детей дома до выяснения причин отравления. Сейчас в школе осуществляется проверка санитарно-гигиенических условий организации питания, проводятся лабораторные анализы", – говорится в сообщении.

Подозрения об отравлении учеников водой не подтвердились, добавляют в горсовете.

"Как отмечает директор ГКП "Херсонводоканал" Михаил Чемерис, ежедневно осуществляется лабораторный анализ как минимум 20 образцов воды из разных микрорайонов. Вчера из-за ситуации в школе № 53 их сделали более 100. Никаких отклонений от нормы не обнаружено", –рассказали в  мэрии.

Острый гастроэнтерит – желудочный вирус, расстройство желудка, в 95% у детей вызван ротавирусом. Передается через контакт с загрязненными руками, поверхностями и объектами, реже – через дыхательные пути.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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