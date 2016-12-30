В Хмельницком патрульные застрелили мужчину

Мужчина колол прохожих и сопротивлялся полицейским даже после газового баллончика и предупредительных выстрелов

В Хмельницком сегодня утром патрульные полицейские застрелили мужчину, который колол прохожих неизвестным предметом. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Хмельницкого.

Согласно сообщению, патрульный автомобиль остановил свидетель происшествия и указал, что злоумышленник побежал в направлении перекрестка улиц Каменецкой и Тернопольской.

"Убегая, мужчина продолжал бросаться на людей с острым предметом. По дороге он ранил еще двух человек. Догоняя нападающего, патрульные осуществили несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако тот не остановился и попытался ранить полицейских", – говорится в сообщении.

Фото: hm.npu.gov.ua

Сообщается, что правоохранители вынуждены были стрелять на поражение и ранили мужчину в ногу, но и после этого он продолжал вести себя неадекватно и пытался нападать на окружающих.

Раненый скончался в карете скорой помощи во время транспортировки в больницу.

Как выяснилось, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений.

Фото: hm.npu.gov.ua

По данному факту возбуждено производство по статьям 115 (покушение на убийство) и 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.