В кабинете мэра Херсона нашли муляж взрывного устройства

Сегодня в кабинете городского главы обнаружили предмет, внешне похожий на муляж взрывного устройства.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Сегодня в 11:10 из Херсонского горисполкома по телефону "102" поступила информация о том, что в кабинете Херсонского городского головы был обнаружен подозрительный предмет. При осмотре кабинета мэра взрывотехники на полу обнаружили предмет, внешне похожий на муляж взрывного устройства. Данный предмет полицейскими был изъят и направлен на исследование", – отмечают правоохранители.

Подозрительный предмет обнаружили работники отдела информационного обеспечения, когда подключали камеры видеонаблюдения в кабинете мэра города Владимира Миколаенко. Об этом сайту "Сегодня.ua" рассказала и.о. управляющего делами исполнительного комитета Херсонской мэрии Екатерина Гандзюк.

С ее слов, в конце прошлой недели обнаружили следы проникновения в помещение городского совета. Сегодня утром, около 10:30, когда в кабинете мэра подключали видеокамеры, случайно нашли подозрительный предмет, внешне похожий на устройство дистанционного управления взрывчаткой (аккумуляторы, модем, провода, другие электронные приборы). На место сразу вызвали полицию. Работников мэрии из помещения эвакуировали.

Около 12:00 подозрительный предмет изъяли взрывотехники. Сейчас городской совет работает в обычном режиме.

Фото Екатерины Гандзюк

И.о. управляющего делами мэрии Екатерина Гандзюк называет эту ситуацию попыткой в очередной раз напугать сотрудников горсовета и дестабилизировать ситуацию, ведь в полицию постоянно поступают ложные сообщения с неподконтрольной Украины территории о минировании городского совета Херсона.

Напомним, 9 ноября 2016 года в Херсоне неизвестные подожгли дверь квартиры городского головы Владимира Миколаенко. Тогда мэр завил, что поджег устроили с целью его запугать. "Конечно, ситуация крайне неприятная. И конечно, что это делается с одной целью – запугать меня", – написал тогда городской голова Херсона на своей странице в Facebook.

Впоследствии 10 ноября на первого заместителя председателя Херсонского областного совета Василия Зеленчука совершили нападение. Напали около дома. Били металлическим прутом. В результате чиновник попал в реанимацию.

Позже полиция задержала подозреваемого в нападении на Василия Зеленчука. Им оказался 37-летний ранее судимый житель Херсона. Адвокат пострадавшего Дмитрий Ильченко заявил, что связывает это нападение с профессиональной деятельностью первого заместителя губернатора, и с его попыткой навести порядок в сфере природных ресурсов.