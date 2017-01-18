В кафе Винницкой области пьяные полицейские избили супругов

Сейчас обвинительное заключение в отношении работников полиции за совершение хулиганских действий направлено в суд

В Винницкой области будут судит полицейских за избиение супругов в одном из кафе г. Гайсин.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Во время досудебного расследования установлено, что компания в составе трех человек, двое из которых работники полиции, в свободное от работы время, в одном из кафе г. Гайсин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая общественный порядок и спокойствие окружающих, беспричинно нанесли многочисленные телесные повреждения жителю г. Гайсин и его жене, которые также отдыхали в указанном кафе", – рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что супруги получили легкие телесные повреждения.

За совершение указанного уголовного преступления предусмотрено наказание в виде ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в ноябре прошлого года в Житомире уволили двух оперативных сотрудников управления защиты экономики Нацполиции в Житомирской области, которые 6 ноября 2016 года устроили драку со стрельбой в местном стриптиз-баре.