В Канаде из-за снежного шторма столкнулось более 100 машин (видео)
Очевидец, находившийся на пешеходном переходе над трассой, заснял как на заснеженной и покрытой льдом трассе начало формироваться гигантское ДТП
В Канаде неподалеку от Торонто (провинция Онтарио) произошло столкновение свыше 100 автомобилей. Массовое ДТП имело место быть вследствие крупного снегопада. Шоссе, на котором случилось массовое ДТП, закрыто в обоих направлениях. В результате столкновения автомобилей несколько человек получили ранения. Пострадавших увезли на скорой.
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