В Канаде из-за снежного шторма столкнулось более 100 машин (видео) Сегодня, 17:27 Просмотров: ...

Очевидец, находившийся на пешеходном переходе над трассой, заснял как на заснеженной и покрытой льдом трассе начало формироваться гигантское ДТП

В Канаде неподалеку от Торонто (провинция Онтарио) произошло столкновение свыше 100 автомобилей. Массовое ДТП имело место быть вследствие крупного снегопада. Шоссе, на котором случилось массовое ДТП, закрыто в обоих направлениях. В результате столкновения автомобилей несколько человек получили ранения. Пострадавших увезли на скорой.











