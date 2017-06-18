В Киеве избили двух представителей ЛГБТ после Марша равенства

Вчера, 15:00

В центре города ходят люди, которые разыскивают участников Марша 

Марш равенства в Киеве. Фото: Апостроф
Марш равенства в Киеве. Фото: Апостроф

В Киеве после проведения Марша равенства избили двух участников вблизи станций метро, сообщает hromadske со ссылкой на представительницу оргкомитета "КиевПрайд" Руслану Панухник.

"На одного из участников Марша равенства напали на Контрактовой площади в метро. На другого участника напали в районе "Петровка", – отметила она.

По ее словам, нападавших было пятеро. Панухник добавила, что об этих фактах сообщено полиции, но подробностей она не знает.

Активистка Елена Герасимьюк сообщила, что в центре города ходят люди, которые разыскивают участников Марша.

"Друзья, здесь еще такая опасность: некая толпа мужчин прямо сейчас ходит и ищет "извращенцев" в центре города. Будьте осмотрительны. Мы только встретились с этими персонажами, предупреждаем ", – написала она.

Напомним, сегодня в столице прошел Марш Равенства. Службу в центральной части столицы несли более 5000 правоохранителей.

Ранее в полиции сообщили, что на Марше равенства задержали 6 человек. Также в полиции сообщили, что во время Марша у нескольких молодых людей правоохранители обнаружили балаклавы и газовые баллончики.
Киев, правоохранители, националисты, лгбт, марш равенства

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