В Киевской области ребенка похитили прямо с детской площадки (видео)

Сегодня, 21:53

В записке похитители требовали 10 тысяч гривен, иначе не вернут мальчика, бабушка сразу позвонила в полицию


Девытилетнего мальчика украли прямо с детской площадки возле дома в Белой Церкви. Неизвестный вывез его в соседний поселок и запер.

В записке похитители требовали 10 тысяч гривен, иначе не вернут мальчика. Бабушка сразу позвонила в полицию.

Как расскажет позже сам похищенный ребенок, на площадке к нему подошли двоє мужчин. Начали расспрашивать и когда узнали, что папа Вадима уехал на заработки в Чехию, пообещали подарить мальчику сноуборд.

Похитители посадили мальчика в машину и повезли сюда в поселок Гребенки. Это в 15 км. От Белой Церкви.

Ребенка спрятали в квартире одного из похитителей. В тот момент там были его жена и четверо детей.

Подозреваемых в похищении ребенка поймали по горячим следам. Но когда полицейские зашли в квартиру подозреваемых, ребенка там не было. Вадик рассказывает, его отпустила жена одного из похитителей.

Двоих подозреваемых злоумышленников задержали. За похищение ребенка им грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
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"Сегодня"

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