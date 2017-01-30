В китайском зоопарке тигр съел туриста, залезшего к нему в вольер (видео)
Сотрудники зоопарка предприняли все необходимые меры для спасения мужчины, однако он погиб
В китайском зоопарке города Нинбо турист по невыясненной пока причине решил залезть в вольер к тиграм, после чего те растерзали его.
Сотрудники зоопарка смогли отогнать хищников от посетителя с помощью петард и достать его из вольера. Прибывшие врачи экстренно госпитализировали пострадавшего в критическом состоянии, однако спасти его не удалось. От полученных ран он скончался в больнице.
Известно, что на месте происшествия присутствовали жена и ребёнок погибшего.
Напомним, что недавно в Сети появилось видео моента, когда 18-летний молодой человек спрыгнул со смотровой площадки небоскреба "Око" в комплексе "Москва-Сити" в российской столице.
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