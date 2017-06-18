В Конотопе пьяный депутат открыл огонь по людям

Информация о количестве пострадавших пока отсутствует

В Конотопе Сумской области депутат областного совета Сергей Демеха в состоянии алкогольного опьянения приставал к девушке в центре города. Когда люди вступились за нее, народный избранник начал стрелять по ним из персонального оружия.

Инцидент произошел 17 июня, сообщил мэр города Артем Семенихин на своей странице в Facebook и сравнил его с громким скандалом во Врадиевке.

Как передает 05447.ua, активисты и полиция прибыли на место резонансного события. Информация о количестве пострадавших пока отсутствует.

В свою очередь мэр Конотопа обнародовал в сети видео, сделанные на месте происшествия. (Осторожно: присутствует ненормативная лексика)