В Конотопе пьяный депутат открыл огонь по людям
Информация о количестве пострадавших пока отсутствует
В Конотопе Сумской области депутат областного совета Сергей Демеха в состоянии алкогольного опьянения приставал к девушке в центре города. Когда люди вступились за нее, народный избранник начал стрелять по ним из персонального оружия.
Инцидент произошел 17 июня, сообщил мэр города Артем Семенихин на своей странице в Facebook и сравнил его с громким скандалом во Врадиевке.
Как передает 05447.ua, активисты и полиция прибыли на место резонансного события. Информация о количестве пострадавших пока отсутствует.
В свою очередь мэр Конотопа обнародовал в сети видео, сделанные на месте происшествия. (Осторожно: присутствует ненормативная лексика)
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