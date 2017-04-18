В Кропивницком 20-летняя девушка бросилась под поезд

Сегодня, 13:35

Машинист вовремя увидел потерпевшую и успел затормозить, что спасло ей жизнь

Фото: патрульная полиция
Фото: патрульная полиция

В Кропивницком 20-летняя девушка бросилась под поезд.

Событие произошло 17 апреля на улице Евгения Маланюка, сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе патрульной полиции города.

Правоохранители, прибыв на вызов, увидели девушку без сознания и вызвали "скорую".

"По словам машиниста поезда, он вовремя заметил гражданку, которая лежала между рельсами, и успел затормозить. Девушку госпитализировали в областную больницу", – рассказали в полиции.

Из собственных источников сайту "Сегодня" известно, что девушка получила тяжелую травму, ударившись головой о рельсы. Потерпевшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.   Накануне попытки самоубийства она поссорилась с парнем.

Напомним, на прошлой неделе в Чернигове 16-летняя девушка пыталась покончить с собой. Потерпевшая приняла большое количество лекарств и спустя несколько дней умерла в реанимации городской больницы. 
поезд, поезда, больницы, самоубийство, девушка, машинист, умерла, рельсы, под поезд, без сознания, Кропивницкий, покончить с собой

Вы сейчас просматриваете новость "В Кропивницком 20-летняя девушка бросилась под поезд". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Елена Мельник

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Мужчина выпал из окна многоэтажки. Фото: poltava.vlast.ua

Во Львове иностранец покончил с собой

Сегодня, 12:02

Мужчина прыгнул  с высоты пятого этажа арендованной квартиры

Запад

Девочка упала с крыши. Фото: Oboi-Dlja-Stola.ru

Школьница упала с девятиэтажки и погибла во Львовской области

13 Апреля, 23:36

От полученных травм 14-летняя девочка умерла на месте

Запад

Девочка находится в тяжелом состоянии. Фото: 112.ua

Жуткое самоубийство: дед зверски избил внучку ногами и покончил с собой

12 Апреля, 13:39

Пьяный мужчина набросился на трехлетнюю девочку после ссоры с женой; у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом костей свода черепа 

Мир

В США насильник покончил с собой прямо в здании суда (18+)

11 Апреля, 16:59

Мужчина, которому грозила смертная казнь за убийство и изнасилование, свел счеты с жизнью прямо в суде

Украина

Женщина, которая погибла, находилась в престарелом возрасте. Фото: АТН

В Николаеве женщина выбросилась из окна многоэтажки

10 Апреля, 23:20

Трагический инцидент произошел в центре города, недалеко от главного городского стадиона

Происшествия и криминал

Фото: Зеркало недели

В Запорожье самоубийца пытался перерезать себе горло на глазах у полицейских

10 Апреля, 18:43

Окровавленный мужчина держал нож у шеи и угрожал покончить с собой 

Запад

Копы спасли самоубийцу. Фото: полиция

В Каменце-Подольском копы вытянули самоубийцу с того света

10 Апреля, 15:29

Инцидент произошел сегодня на Новоплановском мосту

Одесса

Патрульные отговорили мужчину. Фото: odessa-flat.com

В Одессе мужчина хотел свести счеты с жизнью на мосту

7 Апреля, 16:06

Патрульные, прибывшие на место, отговорили одессита от поступка 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования