В Кропивницком 20-летняя девушка бросилась под поезд
Машинист вовремя увидел потерпевшую и успел затормозить, что спасло ей жизнь
В Кропивницком 20-летняя девушка бросилась под поезд.
Событие произошло 17 апреля на улице Евгения Маланюка, сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе патрульной полиции города.
Правоохранители, прибыв на вызов, увидели девушку без сознания и вызвали "скорую".
"По словам машиниста поезда, он вовремя заметил гражданку, которая лежала между рельсами, и успел затормозить. Девушку госпитализировали в областную больницу", – рассказали в полиции.
Из собственных источников сайту "Сегодня" известно, что девушка получила тяжелую травму, ударившись головой о рельсы. Потерпевшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Накануне попытки самоубийства она поссорилась с парнем.
Напомним, на прошлой неделе в Чернигове 16-летняя девушка пыталась покончить с собой. Потерпевшая приняла большое количество лекарств и спустя несколько дней умерла в реанимации городской больницы.
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