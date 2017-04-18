Машинист вовремя увидел потерпевшую и успел затормозить, что спасло ей жизнь

В Кропивницком 20-летняя девушка бросилась под поезд.

Событие произошло 17 апреля на улице Евгения Маланюка, сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе патрульной полиции города.

Правоохранители, прибыв на вызов, увидели девушку без сознания и вызвали "скорую".

"По словам машиниста поезда, он вовремя заметил гражданку, которая лежала между рельсами, и успел затормозить. Девушку госпитализировали в областную больницу", – рассказали в полиции.

Из собственных источников сайту "Сегодня" известно, что девушка получила тяжелую травму, ударившись головой о рельсы. Потерпевшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Накануне попытки самоубийства она поссорилась с парнем.

Напомним, на прошлой неделе в Чернигове 16-летняя девушка пыталась покончить с собой. Потерпевшая приняла большое количество лекарств и спустя несколько дней умерла в реанимации городской больницы.