В "Межигорье" нашли пианино за миллион долларов

Сегодня, 12:15

Точно подтверждена стоимость ценностей в резиденции на 5—6 млрд грн.

&quot;Межигорье&quot; оценили в миллиарды гривен. Фото: AFP
"Межигорье" оценили в миллиарды гривен. Фото: AFP

Генпрокуратура завершила опись имущества беглого президента Виктора Януковича в резиденции "Межигорье". Общая стоимость всех найденных и описанных ценностей — около 10 млрд гривен.

Как рассказал "Сегодня" глава отдела спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, точно подтверждена стоимость ценностей на 5—6 млрд грн.

"Речь идет о расходах на строительство и закупки, по которым есть документы. По другим вещам еще проведут оценочную экспертизу. Общая сумма, по предварительной оценке, составляет более 10 млрд грн".

По его словам, самые дорогие и эксклюзивные вещи найдены в "Хонке". "К примеру, пианино стоит более $1 млн, люстра в центральном зале — сотни тысяч долларов. Еще есть часы XVII века и очень дорогие вазы", — рассказал нам Горбатюк.

По его словам, уже наложен арест на автопарк, коллекцию алкоголя и корабль-ресторан: "Через две недели подадим в суд иск об аресте еще 20 объектов. А после итоговой оценки материалы об имуществе приобщат к делу о завладении госрезиденцией".
Янукович, коррупция, ГПУ, генпрокуратура, Межигорье, хонка

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Автор:

Анастасия Светлевская

Источник:

"Сегодня"

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