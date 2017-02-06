В "Межигорье" нашли пианино за миллион долларов

Генпрокуратура завершила опись имущества беглого президента Виктора Януковича в резиденции "Межигорье". Общая стоимость всех найденных и описанных ценностей — около 10 млрд гривен.

Как рассказал "Сегодня" глава отдела спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, точно подтверждена стоимость ценностей на 5—6 млрд грн.

"Речь идет о расходах на строительство и закупки, по которым есть документы. По другим вещам еще проведут оценочную экспертизу. Общая сумма, по предварительной оценке, составляет более 10 млрд грн".

По его словам, самые дорогие и эксклюзивные вещи найдены в "Хонке". "К примеру, пианино стоит более $1 млн, люстра в центральном зале — сотни тысяч долларов. Еще есть часы XVII века и очень дорогие вазы", — рассказал нам Горбатюк.

По его словам, уже наложен арест на автопарк, коллекцию алкоголя и корабль-ресторан: "Через две недели подадим в суд иск об аресте еще 20 объектов. А после итоговой оценки материалы об имуществе приобщат к делу о завладении госрезиденцией".