В Нацполиции раскрыли информацию об устройстве, которым взорвали машину Шеремета

Сегодня, 18:34

Взрывное устройство, убившее журналиста Шеремета, имело в составе противопехотную мину

Горящая машина, в которой находился Павел Шеремет. Фото: Facebook
Горящая машина, в которой находился Павел Шеремет. Фото: Facebook

Национальная полиция Украины заявляет, что взрывное устройство, в результате срабатывания которого погиб журналист Павел Шеремет, имело в своем составе противопехотную мину. Об этом рассказал заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко.

"С учетом этого вышеуказанного, можно составить допустимую схему взрывного устройства… также составлена схема расположения взрывного устройства относительно схемы автомобиля", – сказал Вакуленко на пресс-конференции в среду в Киеве.

По словам Вакуленко, взрывное устройство имело в своем составе противопехотную мину МОН-50, два магнита и электродетонатор.

Для подтверждения предварительных выводов следствия по конструкции взрывного устройства и его места положения было проведено несколько экспериментов с использованием автомобиля и изготовленных копий взрывного устройства.

Вакуленко также отметил, что на данный момент выполнено 9 из 16 назначенных экспертиз в расследовании.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева погиб известный журналист Шеремет. Взрыв произошел, когда журналист ехал в автомобиле. Машина принадлежала руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, ее в машине не было.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал гибель Шеремета убийством в результате действия взрывного устройства, и заявил, что ключевой версией убийства является месть в связи с его профессиональной деятельностью.

Позднее генпрокурор заявил, что в поле зрения следствия находится несколько человек, которые могут быть причастны к убийству. По его словам, убийца был не один, "это группа, и часть этой группы мы уже видим на видео".
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Источник:

Интерфакс-Украина

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