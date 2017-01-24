В Николаеве аферист "зарабатывал" на продаже авто и бытовой техники

Сегодня, 19:24

Из-за махинаций злоумышленника пострадали 15 человек из разных регионов Украины

Фото: gazeta-ch.ru
Фото: gazeta-ch.ru

В Николаеве разоблачили 26-летнего мошенника, который "продавал" в интернете мнимые автомобили и бытовую технику.

Установлено 15 человек, пострадавших от схем злоумышленника. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

На мошенника правоохранители вышли благодаря заявлению одной из потерпевших. Аферист украл у женщины деньги под видом продажи автомобиля "ВАЗ-2108" на одном из Интернет-ресурсов. Потерпевшая потеряла связь с "продавцом" сразу после того, как отправила полную предоплату.

"В ходе досудебного расследования было установлено личность мошенника – 26-летнего жителя Николаева, который в течение 2016 года с помощью различных аккаунтов, используя электронно-технические средства на интернет-ресурсах, давал объявления о продаже бытовой техники и автомобилей по цене, существенно ниже рыночной", – сообщают полицейские.

Злоумышленник вел активную переписку и телефонные разговоры с потенциальными покупателями, но после частичной или полной оплаты, получая деньги на различные банковские счета, прекращал общения, не выполняя свои обязательства.

Правоохранители отмечают, что мужчина обманул 15 человек из разных уголков Украины на общую сумму более 120 тысяч гривен.

Сейчас подозреваемый задержан.

Напомним, ранее в Житомирской области задержали мошенника, который наживался на верующих. Мужчина украл у пожилой женщины 26 тысяч гривен и 890 долларов США, представившись священником.

 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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