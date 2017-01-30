В Николаеве перевернулась маршрутка с пассажирами (фото,видео)

В Заводском районе Николаева перевернулась маршрутка с пассажирами.

ДТП произошло вечером 29 января в районе перекрестка улиц Пограничная и Гражданская. Там столкнулись автомобили Toyota-Camry и Mercedes-Benz Sprinter, после чего последний перевернулся, сообщает пресс-служба полиции города.

"В результате автоаварии пассажиры микроавтобуса 18 и 22 лет получили телесные повреждения. По результатам медицинского освидетельствования, 33-летний водитель легкового автомобиля на момент совершения дорожно-транспортного происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Фото: полиция

Начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Сейчас устанавливаются обстоятельства совершения ДТП, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

Фото: полиция

Напомним, 30 января в Николаеве произошло тройное ДТП с участием патрульных полицейских. Внедорожник SsangYong Rexton на полном ходу врезался в полицейский Toyota Prius. Авария случилась, когда правоохранители остановили для проверки документов автомобиль Hyundai Tucson.

От удара Prius развернуло, и он столкнулся с Hyundai. В результате ДТП двое полицейских, находившихся в патрульном автомобиле, были травмированы. Их госпитализировали каретой скорой помощи.