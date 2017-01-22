В Николаеве вор-неудачник пытался продать авто его же владельцу (фото)

В Николаеве задержали мужчину, который несколько лет назад мог угнать Mitsubishi-Lancer в Донецкой области. Тогда вооруженная группа людей, лица которых были закрыты масками, отобрала у женщины автомобиль и другое имущество прямо на дороге, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Угнанное авто. Фото: полиция

Увидев объявление о продаже указанного автомобиля в интернете и предварительно договорившись с продавцом, 46-летняя жительница Донецкой области прибыла на встречу в Николаев и убедилась в том, что это действительно ее собственность, отобранная три года назад. Потерпевшая сразу позвонила на "102", а продавец, увидев такой поворот событий, сел за руль и пытался скрыться.

29-летнего водителя догнали полицейские.

Фото: полиция

Водитель объяснил правоохранителям, что якобы приобрел Mitsubishi-Lancer в октябре 2016 года в г. Одессе у третьего лица по доверенности и был уверен, что с документами все в порядке. При этом объяснить свою попытку скрыться после выяснения, что он общается с реальным владельцем транспортного средства, он так и не смог.

Поданному факт начато уголовное производство по признакам ч.3 ст.289 УК Украины "Незаконное завладение транспортным средством".

Напомним, в Кировоградской области задержали банду воров. За два месяца злоумышленники совершили восемь краж из базовых станций операторов мобильной связи и десятки краж горюче-смазочных материалов с бензовозов.