В Николаеве загремели за решетку пять сепаратистов-поклонников "русского мира"

Сегодня, 11:33

У преступников нашли самодельные взрывные устройства, гранаты, пистолет-пулемет МР-40, значительное количество патронов, а также список проукраинских активистов региона

Фото 24tv.ua
Фото 24tv.ua

Ингульский районный суд Николаева вынес обвинительные приговоры пяти членам антиукраинской группировки за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства, поддержку так называемого проекта "новороссия" и пропаганду т.н. "николаевской народной республики".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

"Злоумышленники в 2015 году по заданию российских спецслужб готовили серию пропагандистских акций накануне празднования в Николаевской области Дня Независимости. Они должны были обеспечить распространение антигосударственной печатной продукции в местах массового скопления людей в канун праздника во всех районах областного центра", – отмечают в СБУ.

Во время обысков оперативники спецслужбы изъяли у преступников самодельные взрывные устройства, гранаты, пистолет-пулемет МР-40, значительное количество патронов, печатную антигосударственную продукцию, специальную литературу для диверсионной работы, а также список проукраинских активистов региона.

Решением суда двух организаторов группы (один из них бывший чиновник МВД) признали виновными по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и приговорили к пяти годам лишения свободы.

Еще три участника группы получили подобные приговоры с испытательными сроками.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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