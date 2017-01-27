В Николаеве жестоко убили мужчину

На теле 50-летнего хозяина квартиры судебно-медицинский эксперт обнаружил многочисленные травмы головы и туловища

В Николаевкой области произошло убийство.

Как рассказали в пресс-службе полиции, 26 января в доме по ул. Чкалова в Заводском районе г. Николаева нашли тела хозяина квартиры с признаками насильственной смерти.

"Судебно-медицинский эксперт, осмотрев труп 50-летнего мужчины, обнаружил на нем многочисленные травмы головы и туловища. Для установления окончательной причины смерти тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Правоохранителями проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства, при которых наступила смерть человека, и лица, причастные к совершению преступления", – отмечают в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Виновникам грозит заключение на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, 25 января, на улице Академика Лазарян в Днепре грабители расстреляли автомобиль охраны и убили предпринимателя. При этом нападавшие забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему, и скрылись.