В Николаеве жестоко убили мужчину

Сегодня, 03:15

На теле 50-летнего хозяина квартиры судебно-медицинский эксперт обнаружил многочисленные травмы головы и туловища

По данному факту начато уголовное производство. Фото: grim.ru
По данному факту начато уголовное производство. Фото: grim.ru

В Николаевкой области произошло убийство.

Как рассказали в пресс-службе полиции, 26 января в доме по ул. Чкалова в Заводском районе г. Николаева нашли тела хозяина квартиры с признаками насильственной смерти.

"Судебно-медицинский эксперт, осмотрев труп 50-летнего мужчины, обнаружил на нем многочисленные травмы головы и туловища. Для установления окончательной причины смерти тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Правоохранителями проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства, при которых наступила смерть человека, и лица, причастные к совершению преступления", – отмечают в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Виновникам грозит заключение на срок от 7 до 15 лет.

Напомним, 25 января, на улице Академика Лазарян в Днепре грабители расстреляли автомобиль охраны и убили предпринимателя. При этом нападавшие забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему, и скрылись.
смерть, убийство, квартиры, Николаев, тело, травмы, мужчина, причины, убили, уголовное производство

Вы сейчас просматриваете новость "В Николаеве жестоко убили мужчину". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Все подробности расстрела бизнесмена в Днепре

Вчера, 16:52

В предприниматели и охранников выпустили три десятка пуль 

Происшествия

В Киеве преподаватель вуза попался на взятке в 400 долларов

Вчера, 15:41

Профессор может сесть в тюрьму на семь лет  

Происшествия и криминал

Фото: укроп.org

Убийство предпринимателя в Днепре: автомобиль охраны расстреляли из автомата

Вчера, 14:22

В полиции сообщают, что нападавших на мужчину было двое. Злоумышленников разыскивают

Происшествия и криминал

Полиция проводит расследование. Фото с сайта vgolos.com.ua

Военного нашли повешенным в Житомире

Вчера, 13:41

Следователи проверяют версии умышленного убийства, самоубийства и доведение до самоубийства

Происшествия и криминал

Фото с сайта vedomosti-ua.com

Банда убийц нападала на валютчиков в Украине

Вчера, 13:00

Большинство из задержанных уже были ранее судимы за насильственные преступления и на путь исправления не стали

Люди

В Киеве открыли памятник подполковнику СБУ, погибшему у горы Карачун

Вчера, 11:44

На церемонии открытия памятника присутствовали родные и коллеги

Харьков

Убийце вынесли суровый приговор. Фото: grim.com.ru

Под Харьковом убийцу семейной пары отправили на пожизненное

Вчера, 11:42

Мужчина убил двух пенсионеров и нанес тяжелые травмы их соседу

Одесса

Злоумышленник затрелился при задержании. Фото: AFP

Стрельба на рынке в Одессе: ранен прохожий, нападавший застрелился при задержании

Вчера, 10:40

Мужчина на мопеде четыре раза выстрелил в упор из огнестрельного оружия в пенсионера, который сделал ему замечание

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования