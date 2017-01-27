В Николаевской области 14-летняя девочка заявила об изнасиловании

Сегодня, 16:57

Правоохранителями начато уголовное производство и назначено проведение соответствующих экспертиз

Фото: полиция
Фото: полиция

В Николаевской области 14-летня девочка заявила, что ее изнасиловал 16-летний парень.

Как сообщила полиции мать школьницы, из рассказа своей 14-летней дочери она узнала, что на дискотеке в помещении дома культуры после совместного употребления алкогольных напитков девочку изнасиловал ее 16-летний приятель.

Сейчас назначено проведение соответствующих исследований, расследуется уголовное производство, начатое по признакам ч.3 ст.152 УК Украины "Изнасилование".

Если вина парня будет доказана, ему может грозить лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Напомним, ранее в Кривом Роге осудили военного, который изнасиловал девушку. Апелляционный суд Днепропетровской области увеличил срок наказания и приговорил 21-летнего парня к пяти годам заключения.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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