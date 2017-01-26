В Новой Одессе со стрельбой угнали Hyundai (фото)

В Николаевской области мошенники со стрельбой угнали у жителя Новой Одессы автомобиль Hyundai Coupe, который ранее он получил в обмен на старую "Хонду".

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Со слов потерпевшего, накануне он разместил объявление о продаже своего транспортного средства в интернете, и клиент нашелся почти сразу. Мужчина предложил в обмен на старую "Хонду" пострадавшего свой Hyundai Coupe. Пострадавший согласился не раздумывая, считая предложение несомненно выгодным, а клиента – простаком.

Желание стать владельцем такого авто, при этом, не потратив на него ни копейки, из объяснений жителя г. Новая Одесса, затмило его здравый смысл. Молодой человек даже не задался вопросами, когда узнал, что транспортное средство без документов, и его не смутил тот факт, что ключ от замка зажигания он получил в одном экземпляре, и не возникли подозрения, что день обмена "случайно" был избран выходным: когда невозможно проверить автомобиль в соответствующих базах данных.

Незнакомец "авторитетно" заверил, что с транспортным средством все в порядке, хотя он потерял на него документы, и отметил, что проблем с их восстановлением не видит. На этом водители и договорились. Обменявшись номерами мобильных телефонов, они разошлись каждый с "новой" машиной.

Через некоторое время потерпевшему позвонил экс-владелец его нового автомобиля и спросил, остались ли у него какие-то запчасти к его бывшей "Хонде". Парень ответил, что мелкие детали в наличии имеются и он готов их отдать. Водители встретились днем, а уже вечером пострадавшего "ждали" неприятности.

По словам заявителя, он, припарковав автомобиль в центре Новой Одессы. Когда вышел из салона транспортного средства, неожиданно к нему подбежали неизвестные и начали избивать. Достав оружие, преступники требовали отдать машину.

"Опасаясь за свою жизнь, парень вырвался от злоумышленников и стал убегать, слыша за спиной выстрел. Похитители скрылись вместе с авто, а заявитель обратился за помощью в полицию. Примечательно, что пострадавший так и не отдал преступникам ключ, но каким-то образом они завели транспортное средство достаточно быстро. В тот же день новоодесские оперативники разыскали всех злоумышленников", – рассказали в полиции.

Похитителями оказались мужчины возрастом от 17 лет до 31 года. Они задержаны и находятся под стражей. Также у преступников изъяли оба автомобиля и оружие, которое направлено на исследование.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.289 УК Украины "Незаконное завладение транспортным средством". Им грозит от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в Украине разоблачили масштабную схему угона VIР-авто. Банда орудовала в Киеве, Львове, Хмельницком, Житомире, Ивано-Франковской и Ровенской областях. За период деятельности преступная группировка стала практически "монополистом", управляя 99 процентами угонов в масштабе Украины. Помогал организатору подполковник милиции на пенсии.