В общежитии Винницы вспыхнул пожар (фото)

Огнь уничтожил оконные рамы, отделку балкона комнаты, а также домашние вещи и бытовую технику

Сегодня в Виннице на ул. Станиславского произошел пожар.

Загорелось помещение кухни и балкона квартиры на третьем этаже в общежитии семейного типа. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Винницкой области.

"Пожарные локализовали пожар в 09:26, а ликвидировали в 9:28. Благодаря слаженным действиям спасателей не допущено распространение огня на соседние квартиры. Огнь уничтожил оконные рамы, отделку балкона на площади 15 кв. м, а также домашние вещи и бытовую технику. К ликвидации пожара привлекалось 17 человек личного состава и 5 единиц спецтехники", – рассказали спасатели.

Погибших и пострадавших нет. Причину возникновения пожара устанавливают.

Напомним, 12 декабря 2016 года в Чернигове по улице Попудренко, 16 в четырехэтажном общежитии на 98 комнат обрушились плиты перекрытия с четвертого по первый этажи (8 комнат) и разрушилась фасадная стена здания.

В доме проживают 180 человек. Под завалами здания спасатели обнаружили 17-летнего парня, которого доставили в Черниговскую городскую больницу. У пострадавшего закрытые травмы плеч, позвоночника и коленного сустава. Позже из-под завалов достали тело погибшей девушки 1991 года рождения.