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В Одессе в подпольном цеху изготавливали копии украшений мировых брендов http://www.segodnya.ua/img/article/7844/60_main.1483029030.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/60_tn.1483029030.jpg Происшествия и криминал Полиция обнаружила цех и изъяла продукцию на сумму, превышающую пять миллионов гривен

В Одессе в подпольном цеху изготавливали копии украшений мировых брендов

Сегодня, 01:45

Полиция обнаружила цех и изъяла продукцию на сумму, превышающую пять миллионов гривен

В подпольном цеху в Одессе ювелиры изготавливали копии украшений известных брендов. Фото: facebook.com/Департамент-захисту-економіки-Національної-поліції-України
В подпольном цеху в Одессе ювелиры изготавливали копии украшений известных брендов. Фото: facebook.com/Департамент-захисту-економіки-Національної-поліції-України

В Одессе правоохранители разоблачили подпольный ювелирный цех. В двухэтажном помещении ювелиры изготавливали копии украшений мировых брендов. Продукция распространялась через собственные торговые сети правонарушителей, а также через магазины и торговые центры, сообщает в соцсети Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

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В подпольному цеху находилась продукция на сумму, превышающую пять миллионов гривен. Фото: facebook.com/Департамент-захисту-економіки-Національної-поліції-України

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В Одессе правоохранители разоблачили подпольный ювелирный цех. Фото: facebook.com/Департамент-захисту-економіки-Національної-поліції-України

В собственных торговых точках правонарушителей работали также пункты скупки драгоценного металла. 

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В подпольному цеху находилась продукция на сумму, превышающую пять миллионов гривен. Фото:  facebook.com/Департамент-захисту-економіки-Національної-поліції-України

В общей сложности в подпольному цеху полиция изъяла продукцию на сумму, превышающую пять миллионов гривен.
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Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

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