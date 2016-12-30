В Одессе в подпольном цеху изготавливали копии украшений мировых брендов

Полиция обнаружила цех и изъяла продукцию на сумму, превышающую пять миллионов гривен

В Одессе правоохранители разоблачили подпольный ювелирный цех. В двухэтажном помещении ювелиры изготавливали копии украшений мировых брендов. Продукция распространялась через собственные торговые сети правонарушителей, а также через магазины и торговые центры, сообщает в соцсети Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

В подпольному цеху находилась продукция на сумму, превышающую пять миллионов гривен. Фото: facebook.com/Департамент-захисту-економіки-Національної-поліції-України

В Одессе правоохранители разоблачили подпольный ювелирный цех. Фото: facebook.com/Департамент-захисту-економіки-Національної-поліції-України

В собственных торговых точках правонарушителей работали также пункты скупки драгоценного металла.

В подпольному цеху находилась продукция на сумму, превышающую пять миллионов гривен. Фото: facebook.com/Департамент-захисту-економіки-Національної-поліції-України

В общей сложности в подпольному цеху полиция изъяла продукцию на сумму, превышающую пять миллионов гривен.