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В Пакистане бык атаковал мотоциклиста (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7869/75_main.1484063196.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/75_tn.1484063196.jpg Происшествия и криминал Животное неожиданно выскочило на дорогу, где ничего не подозревая двигались мотоциклы и другой транспорт

В Пакистане бык атаковал мотоциклиста (видео)

Сегодня, 01:04

Животное неожиданно выскочило на дорогу, где ничего не подозревая двигались мотоциклы и другой транспорт


Выскочившее на дорогу животное сбило байкера, попавшегося на его пути, рогами, когда он проезжал перекресток. Это произошло в сельской местности Пакистана. Невезучий мотоциклист отделался незначительными ранами и испугом.

 
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