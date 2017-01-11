В Пакистане бык атаковал мотоциклиста (видео) Сегодня, 01:04 Просмотров: ...

Животное неожиданно выскочило на дорогу, где ничего не подозревая двигались мотоциклы и другой транспорт

Выскочившее на дорогу животное сбило байкера, попавшегося на его пути, рогами, когда он проезжал перекресток. Это произошло в сельской местности Пакистана. Невезучий мотоциклист отделался незначительными ранами и испугом.



