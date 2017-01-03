В парке Запорожья нашли мертвого мужчину
Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства смерти мужчины
В Запорожье, в парке Победы, нашли мертвое тело неизвестного мужчины.
Как сообщали сайту "Сегодня.ua" в пресс-службе полиции Запорожской области, тело нашли утром в 1 января возле местного водоема.
"Был обнаружен труп неизвестного мужчины в возрасте 40-50 лет. Тело осмотрено и внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело отправили в морг", – отмечает в полиции.
Сейчас правоохранители устанавливают личность и обстоятельства смерти мужчины.
Напомним, 1 декабря в центре Одессы прохожие нашли обгоревшие тело женщины на инвалидной коляске.
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