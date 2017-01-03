В парке Запорожья нашли мертвого мужчину

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства смерти мужчины

В Запорожье, в парке Победы, нашли мертвое тело неизвестного мужчины.

Как сообщали сайту "Сегодня.ua" в пресс-службе полиции Запорожской области, тело нашли утром в 1 января возле местного водоема.

"Был обнаружен труп неизвестного мужчины в возрасте 40-50 лет. Тело осмотрено и внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело отправили в морг", – отмечает в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают личность и обстоятельства смерти мужчины.

Напомним, 1 декабря в центре Одессы прохожие нашли обгоревшие тело женщины на инвалидной коляске.