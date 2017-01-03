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В парке Запорожья нашли мертвого мужчину http://www.segodnya.ua/img/article/7853/82_main.1483453960.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/82_tn.1483453960.jpg Происшествия и криминал Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства смерти мужчины

В парке Запорожья нашли мертвого мужчину

Сегодня, 16:31

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства смерти мужчины

Признаков насильственной смерти не обнаружено. Фото: forpost.media
Признаков насильственной смерти не обнаружено. Фото: forpost.media

В Запорожье, в парке Победы, нашли мертвое тело неизвестного мужчины.

Как сообщали сайту "Сегодня.ua" в пресс-службе полиции Запорожской области, тело нашли утром в 1 января возле местного водоема.

"Был обнаружен труп неизвестного мужчины в возрасте 40-50 лет. Тело осмотрено и внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Тело отправили в морг", – отмечает в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают личность и обстоятельства смерти мужчины.

Напомним, 1 декабря в центре Одессы прохожие нашли обгоревшие тело женщины на инвалидной коляске. 
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Автор:

Елена Мельник

Источник:

"Сегодня"

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