В подпольном цехе Запорожья массово изготавливали оружие (фото,видео)

Организатору незаконного бизнеса сообщено о подозрении, ему может грозить до десяти лет тюрьмы

В Запорожье разоблачили местного жителя, который организовал подпольный цех по изготовлению и переделке оружия.

Мужчине сообщено о подозрении в преступлении. Подпольного оружейника может ждать до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

"26-летний житель Запорожья, с целью быстрого незаконного обогащения, организовал цех по изготовлению и переработке огнестрельного оружия и дальнейший ее сбыт через сеть интернет. На территории бывшего автотранспортного предприятия злоумышленник арендовал помещение с токарными, фрезерными и сверлильными станками. Используя данное оборудование и привлекая к работе еще трех запорожцев, он поставил на поток производство огнестрельного оружия, "специализируясь" на так называемых ручках-пистолетах и переработке травматического оружия и массогабаритных макетов в боевое", – рассказывают в полиции.

Видео: полиция

Люди работали в цехе по предоставленным чертежам, изготавливая отдельные сегменты оружия и не зная о конечном результате.

В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли:

- автомат АК 74 калибра 5,45 мм с уничтоженным серийным номером, оборудованный глушителем;

- патроны калибра 5,45 мм в количестве 625 штук, а также около двухсот патронов других калибров;

- Металлические заготовки до ручек-пистолетов в количестве 10 шт.;

- готовые ручки пистолеты в количестве 5 шт.;

- 5 гранат Ф-1 с запалами;

- охотничье двуствольное ружье ТОЗ БМ с уничтоженным серийным номером;

- несколько пистолетов отечественного и зарубежного производства.

Напомним, в декабре прошлого года под Одесской правоохранители нашли целую комнату, оборудованную под хранение оружия. Среди изъятого: автомат АКМС и 15 боеприпасов к нему, различные ружья, в том числе с оптикой, винтовка, металлическая лента с боеприпасами, более 200 патронов для различного оружия.