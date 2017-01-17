В полиции исключают "янтарные" разборки в Житомирской области

На данный момент практически все участники конфликта и транспортные средства, на которых они передвигались, установлены

Непосредственная причина перестрелки в Житомирской обл. не связана с незаконной добычей янтаря. Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Житомирской обл. Вячеслав Печененко, передает телеканал "112 Украина".

"Основная причина происшествия не изменилась… пытаются связать это событие с янтарем. Я еще раз сообщаю, что косвенно оно может касаться, потому что все, кто живет в Олевском районе, имеют отношение к янтарю. И все, кто принимал участие, так или иначе занимаются этим нелегальным промыслом. Но непосредственно это событие было исключительно на бытовой почве, которая переросла в кровавую стрельбу", – сказал Печененко.

По его словам, на данный момент практически все участники конфликта и транспортные средства, на которых они передвигались, установлены.

Также Печененко сообщил о ряде мероприятий, которые в настоящее время осуществляют следователи и оперативники полиции для объективного выяснения всех причин и обстоятельств.

Напомним, в г. Олевск Житомирской области произошла массовая перестрелка с участием нескольких десятков человек. Инцидент произошел около 1:00 16 января на центральной площади города. В результате огнестрельные ранения получили семь человек: четверо – жители Олевского района и еще трое – львовяне, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи.

По данному факту начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события – "Покушение на убийство" (ст. 15 и ст. 115 УК), ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

Полиция уже установила часть участников конфликта и все их транспортные средства.