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В полиции исключают "янтарные" разборки в Житомирской области http://www.segodnya.ua/img/article/7892/4_main.1484687848.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7892/4_tn.1484687848.jpg Происшествия и криминал На данный момент практически все участники конфликта и транспортные средства, на которых они передвигались, установлены

В полиции исключают "янтарные" разборки в Житомирской области

Сегодня, 23:17

На данный момент практически все участники конфликта и транспортные средства, на которых они передвигались, установлены

В полиции исключают &quot;янтарные&quot; разборки в Житомирской области, фото bun.com.ua
В полиции исключают "янтарные" разборки в Житомирской области, фото bun.com.ua

Непосредственная причина перестрелки в Житомирской обл. не связана с незаконной добычей янтаря. Об этом сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Житомирской обл. Вячеслав Печененко, передает телеканал "112 Украина".

"Основная причина происшествия не изменилась… пытаются связать это событие с янтарем. Я еще раз сообщаю, что косвенно оно может касаться, потому что все, кто живет в Олевском районе, имеют отношение к янтарю. И все, кто принимал участие, так или иначе занимаются этим нелегальным промыслом. Но непосредственно это событие было исключительно на бытовой почве, которая переросла в кровавую стрельбу", – сказал Печененко.

По его словам, на данный момент практически все участники конфликта и транспортные средства, на которых они передвигались, установлены.

Также Печененко сообщил о ряде мероприятий, которые в настоящее время осуществляют следователи и оперативники полиции для объективного выяснения всех причин и обстоятельств.

Напомним, в г. Олевск Житомирской области произошла массовая перестрелка с участием нескольких десятков человек. Инцидент произошел около 1:00 16 января на центральной площади города. В результате огнестрельные ранения получили семь человек: четверо – жители Олевского района и еще трое – львовяне, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи. 

По данному факту начато уголовное производство. Предварительная правовая квалификация события – "Покушение на убийство" (ст. 15 и ст. 115 УК), ч. 4 ст. 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины.

Полиция уже установила часть участников конфликта и все их транспортные средства. 
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