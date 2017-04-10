В Полтаве активисты заблокировали горсовет

Вчера, 18:27

Уже пятый день в городе продолжаются протесты из-за скандальной застройки газетной арки


В Полтаве заблокировали горсовет, сотрудников не пускают на рабочие места. Вход в здание перекрыли утром.

Люди требуют созвать внеочередную сессию из-за кровавых событий 5 апреля. Уже пятый день в городе продолжаются протесты из-за скандальной застройки газетной арки. Раньше там продавали прессу, теперь решили обустроить кафе. Протестующие срезали болгаркой заграждения. Начиналось с плакатов, закончилась – спорами и кровопролитием. Один из активистов ударили ножом.

Сегодня в мэрии протестующие развернули штаб сопротивления. Ждут реакции властей.

 
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"Сегодня"

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