В Полтаве активисты заблокировали горсовет

Уже пятый день в городе продолжаются протесты из-за скандальной застройки газетной арки

В Полтаве заблокировали горсовет, сотрудников не пускают на рабочие места. Вход в здание перекрыли утром.

Люди требуют созвать внеочередную сессию из-за кровавых событий 5 апреля. Уже пятый день в городе продолжаются протесты из-за скандальной застройки газетной арки. Раньше там продавали прессу, теперь решили обустроить кафе. Протестующие срезали болгаркой заграждения. Начиналось с плакатов, закончилась – спорами и кровопролитием. Один из активистов ударили ножом.

Сегодня в мэрии протестующие развернули штаб сопротивления. Ждут реакции властей.