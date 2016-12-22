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В Полтаве пассажирский автобус убил женщину (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7819/8_main.1482396516.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/8_tn.1482396516.jpg Происшествия и криминал 64-летнюю местную жительницу в районе пешеходного перехода сбил 24-летний водитель

В Полтаве пассажирский автобус убил женщину (фото)

Сегодня, 10:46

64-летнюю местную жительницу в районе пешеходного перехода сбил 24-летний водитель

Смертельное ДТП в Полтаве. Фото: полиция
Смертельное ДТП в Полтаве. Фото: полиция

В Полтаве произошло смертельное ДТП с участием общественного транспорта.

Сегодня, около 6:30, на перекрестке ул.1100-летия Полтавы и улицы Европейской, под колесами пассажирского автобуса погибла пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"По предварительной информации, 24-летний водитель пассажирского автобуса допустил наезд на 64-летнюю женщину в районе пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина скончалась на месте", – отмечают правоохранители.

pm936image002Фото: полиция

На месте трагедии работают следователи и наряды патрульной полиции, которые устанавливают обстоятельства ДТП.

pm472image003Фото: полиция

Напомним, вчера в Сумах пожилой мужчина попал под колеса маршрутного такси и погиб на месте. По словам очевидцев, маршрутка фактически переехала пешеходу голову. Тело мужчины лежало на тротуаре, а голова человека на проезжей части.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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