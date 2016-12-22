В Полтаве пассажирский автобус убил женщину (фото)
64-летнюю местную жительницу в районе пешеходного перехода сбил 24-летний водитель
В Полтаве произошло смертельное ДТП с участием общественного транспорта.
Сегодня, около 6:30, на перекрестке ул.1100-летия Полтавы и улицы Европейской, под колесами пассажирского автобуса погибла пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.
"По предварительной информации, 24-летний водитель пассажирского автобуса допустил наезд на 64-летнюю женщину в районе пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина скончалась на месте", – отмечают правоохранители.
Фото: полиция
На месте трагедии работают следователи и наряды патрульной полиции, которые устанавливают обстоятельства ДТП.
Фото: полиция
Напомним, вчера в Сумах пожилой мужчина попал под колеса маршрутного такси и погиб на месте. По словам очевидцев, маршрутка фактически переехала пешеходу голову. Тело мужчины лежало на тротуаре, а голова человека на проезжей части.
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