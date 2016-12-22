В Полтаве пассажирский автобус убил женщину (фото)

В Полтаве произошло смертельное ДТП с участием общественного транспорта.

Сегодня, около 6:30, на перекрестке ул.1100-летия Полтавы и улицы Европейской, под колесами пассажирского автобуса погибла пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"По предварительной информации, 24-летний водитель пассажирского автобуса допустил наезд на 64-летнюю женщину в районе пешеходного перехода. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина скончалась на месте", – отмечают правоохранители.

Фото: полиция

На месте трагедии работают следователи и наряды патрульной полиции, которые устанавливают обстоятельства ДТП.

Фото: полиция

Напомним, вчера в Сумах пожилой мужчина попал под колеса маршрутного такси и погиб на месте. По словам очевидцев, маршрутка фактически переехала пешеходу голову. Тело мужчины лежало на тротуаре, а голова человека на проезжей части.