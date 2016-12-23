Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
В Полтаве педофил развращал 9-летнюю девочку http://www.segodnya.ua/img/article/7824/42_main.1482493583.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/42_tn.1482493583.jpg Происшествия и криминал Суд взял подозреваемого под домашний арест, ему может грозить от пяти до восьми лет тюрьмы

В Полтаве педофил развращал 9-летнюю девочку

Сегодня, 13:45

Суд взял подозреваемого под домашний арест, ему может грозить от пяти до восьми лет тюрьмы

Педофил развращал девочку. Фото: timeskz.kz
Педофил развращал девочку. Фото: timeskz.kz

В Полтаве в полицию обратились родители 9-летнего ребенка. Они заявили, что 48-летний мужчина, обнажался и развращал их малолетнюю дочь.

Как сообщает пресс-служба полиции, лицу уже объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

Педофила взяли под домашний арест.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины (развращение малолетнего).

Мужчине грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее на Волыни старый педофил полгода развращал 8-летнюю девочку, задабривая ребенка конфетами и печеньем.
суд, педофил, арест, родители, дочь, Полтава, мужчина, развращал, развращение, домашний арест

Вы сейчас просматриваете новость "В Полтаве педофил развращал 9-летнюю девочку". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

На Прикарпатье бывший боец ​ убил свою приятельницу

Сегодня, 12:07

Мужчина признал свою вину, теперь ему грозит 11 лет тюрьмы за убийство 

Харьков

Покаялся и отделался штрафом. Фото: Status Quo

В Харькове чиновник-взяточник отделался штрафом

Вчера, 21:52

Таможенник пообещал брокеру, что поможет фирмам избежать проверок, и потребовал крупное вознаграждение

Запад

Водителя задержали. Фото: Госпогранслужба

Мужчина на иномарке пытался "прорвать" украино-польскую границу

Вчера, 14:43

Свой поступок водитель объяснил плохими нервами

Запад

18-летняя переселенка из Луганска Любовь Таропина

В Луцке осудили переселенку-живодерку

Вчера, 13:05

Переселенка из Луганска, которая вместе с 20-летним напарником замучила в Луцке котенка, получила два года условно

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.