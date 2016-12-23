В Полтаве педофил развращал 9-летнюю девочку
Суд взял подозреваемого под домашний арест, ему может грозить от пяти до восьми лет тюрьмы
В Полтаве в полицию обратились родители 9-летнего ребенка. Они заявили, что 48-летний мужчина, обнажался и развращал их малолетнюю дочь.
Как сообщает пресс-служба полиции, лицу уже объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.
Педофила взяли под домашний арест.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины (развращение малолетнего).
Мужчине грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.
Напомним, ранее на Волыни старый педофил полгода развращал 8-летнюю девочку, задабривая ребенка конфетами и печеньем.
Вы сейчас просматриваете новость "В Полтаве педофил развращал 9-летнюю девочку". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии