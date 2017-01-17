В Полтаве пылал завод (фото,видео)
Пять работников предприятия, спасаясь от огня, поднялись на крышу здания. Бойцы ГСЧС помогли им спуститься вниз
В Киевском районе Полтавы загорелось здание завода.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Полтавской области, пожар возник в кабинете начальника цеха цветного литья.
"Пожарные в аппаратах защиты органов дыхания сразу приступили к разведке и тушению. Спасаясь от сильного задымления, пять работников завода поднялись на крышу здания. Спасатели с помощью автолестницы спустили мужчин и передали для осмотра работникам скорой медицинской помощи", – отмечают в ГСЧС.
Фото: ГСЧС
Огнь уничтожил офисное имущество и повредил облицовку стен на площади 100 кв. м. Само здание цеха от уничтожения пожаром спасено.
Причина происшествия устанавливается.
Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС
Напомним, 16 января в Киеве произошел масштабный пожар в гаражном кооперативе.
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