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В Полтаве пылал завод (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7889/37_main.1484645358.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/37_tn.1484645358.jpg Происшествия и криминал Пять работников предприятия, спасаясь от огня, поднялись на крышу здания. Бойцы ГСЧС помогли им спуститься вниз 

В Полтаве пылал завод (фото,видео)

Сегодня, 11:29

Пять работников предприятия, спасаясь от огня, поднялись на крышу здания. Бойцы ГСЧС помогли им спуститься вниз 


Пожар на заводе Полтавы. Фото: ГСЧС

В Киевском районе Полтавы загорелось здание завода.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Полтавской области, пожар возник в кабинете начальника цеха цветного литья.

"Пожарные в аппаратах защиты органов дыхания сразу приступили к разведке и тушению. Спасаясь от сильного задымления, пять работников завода поднялись на крышу здания. Спасатели с помощью автолестницы спустили мужчин и передали для осмотра работникам скорой медицинской помощи", – отмечают в ГСЧС.

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Фото: ГСЧС

Огнь уничтожил офисное имущество и повредил облицовку стен на площади 100 кв. м. Само здание цеха от уничтожения пожаром спасено.

Причина происшествия устанавливается.

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Фото: ГСЧС

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Фото: ГСЧС

Напомним, 16 января в Киеве произошел масштабный пожар в гаражном кооперативе.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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