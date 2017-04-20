В Полтавской области мальчик героически спас из огня троих младших братьев

Сегодня, 16:22

10-летний ребенок вынес на улицу двух братьев, а потом вернулся в горящий дом за самым младшим ребенком, который спал в дальней комнате 


В Полтавской области 10-летний Богдан спас из горящего дома трех младших братьев.

Несколько дней назад в с. Мартыновка Гадячского района загорелся дом многодетной семьи. Пожар возник из-за детские шалости, сообщают спасатели.  4-летний Андрей и 3-летний Алексей играли со спичками и подожгли вещи в шкафу. Мать в это время с 5-летней дочкой Леной работала на огороде. В доме оставались еще 10-летний Богдан и 1,5-летний Игорь.

"Богдан почувствовал запах дыма, побежал в комнату и открыл шкаф, с которого шел дым, и нашел там 3-летнего Алексея. Ребенок забился в угол между вещей. 4-летний Андрей растерянно стоял возле шкафа. Когда старший брат достал Алексея из шкафа, огонь вспыхнул и распространился на постель. Мальчик вынес из дома двух братьев и вернулся за самым младшим, который спал в дальней комнате", – рассказали в пресс-службе ГСЧС Полтавской области.

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Фото: ГСЧС

10-летний Богдан побежал по задымленной, охваченной огнем комнате к кровати брата. Потом он взял спящего ребенка на руки и выбежал на улицу.

Оставив братьев во дворе, Богдан побежал к матери и стал звать на помощь. Пламя в считанные минуты охватило старый деревянный дом. Вынести из здания ценные вещи женщина не успела. Многодетная мать сразу вызвала спасателей, которые и потушили огонь. 

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Фото: ГСЧС

Напомним, ранее в Тернопольской области девятилетний мальчик вынес из горящего дома младших брата и сестру, а потом спас и дом.

В тот день взрослые отдыхали в летней кухне. Трехлетнюю Вику и двухлетнего Максима положили спать в доме. Чтобы детям было теплее, разожгли печку. Огонь из печи распространился на домашние вещи, а дети оказались в самом эпицентре пожара.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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