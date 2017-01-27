В прокуратуре назвали предварительную причину взрыва у многоэтажки Сум (видео)

На месте происшествия нашли чеку и металлические осколки от взрывного устройства

Взрыв у многоэтажки Сум на улице Холодногорской мог произойти из-за взрывного устройства.

Как сообщает прокуратора области, на месте происшествия нашли чеку и металлические осколки.

"В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории обнаружено чеку и металлические осколки. Пострадавшие от последствий взрыва отсутствуют. Дом и его конструкции не повреждены. Предварительная версия – причиной взрыва стало взрывное устройство", – отмечают в прокуратуре.

Фото: полиция

Правоохранители добавляют, что днем, накануне взрыва, именно в этом месте сотрудники "Сумыгаз" проводили работы по установке узла учета газа, в частности узел оборудовали металлическим защитным щитом для газового счетчика. Газ в указанный узел не подавался.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 ("Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным опасным способом") УК Украины.

Напомним, 26 января, около 22:20, в Сумах с внешней стороны девятиэтажного дома взорвался газопровод. Из многоэтажки эвакуировали сотни человек. К счастью, никто из людей не пострадал.