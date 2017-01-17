В России в результате короткого замыкания расплавились троллейбусные провода (видео) Сегодня, 15:00 Просмотров: ...

Очевидцы засняли как на глазах у прохожих провода сначала загорелись, а потом и вовсе начали плавиться

В российском Смоленске очевидцы засняли как на глазах у прохожих троллейбусные провода сначала загорелись, а потом и вовсе начали плавиться. В результате движение транспорта было прекращено на несколько часов.





