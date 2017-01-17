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В России в результате короткого замыкания расплавились троллейбусные провода (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7891/72_main.1484678155.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/72_tn.1484678155.jpg Происшествия и криминал Очевидцы засняли как на глазах у прохожих провода сначала загорелись, а потом и вовсе начали плавиться

В России в результате короткого замыкания расплавились троллейбусные провода (видео)

Сегодня, 15:00

Очевидцы засняли как на глазах у прохожих провода сначала загорелись, а потом и вовсе начали плавиться


В российском Смоленске очевидцы засняли как на глазах у прохожих троллейбусные провода сначала загорелись, а потом и вовсе начали плавиться. В результате движение транспорта было прекращено на несколько часов. 


 
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