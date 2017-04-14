В столичной больнице произошла резня

Около часа ночи один из больных схватил нож и начал наносить удары своим соседям

Резня в столичной больнице. Четверо пациентов пострадали от рук соседа по палате. На беспомощных людей после инсульта он набросился с ножом. Двое мужчин попали в реанимацию.

В палате одной из киевских больниц находилось пять пациентов. Около часа ночи один из больных схватил нож и начал наносить удары своим соседям. Первыми под удар попали пациенты с инсультом. Они не разговаривают и не могли позвать на помощь.

Полицию вызвала медсестра. Врачи недоумевают, как такое могло произойти. Объясняют, никакой агрессии у пациента не замечали. 51-летнего мужчину с сильными судорогами в больницу доставила скорая. Пациент, который бросался на людей с ножом, виновным себя не считает. Он объяснял это тем, что соседи по палате ему не понравились.

В полиции резню в больнице расследуют как нанесение умышленных телесных повреждений. Но после экспертиз могут сменить статью. Сейчас мужчина, напавший на пациентов с ножом, находится в специализированной клинике.