В Сумах ограбили банкомат

В Сумах на улице Санаторной неизвестные повредили банкомат и украли из него все деньги.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, о происшествии около пяти часов утра правоохранителям сообщил охранник частной фирмы.

"В помещение, в котором расположен банкомат, проникли неизвестные и, повредив банковское оборудование, завладели наличными средствами, которые в нем находились. Сумма нанесенного ущерба сейчас выясняется. На месте происшествия работали следователи и оперативники полиции. Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 185 "Кража" Уголовного кодекса Украины и начала досудебное следствие", – отмечают в полиции.

Напомним, ранее в Житомирской области подорвали банкомат в помещении поселкового совета.