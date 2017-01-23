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В Сумах ограбили банкомат http://www.segodnya.ua/img/article/7908/2_main.1485167358.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/2_tn.1485167358.jpg Происшествия и криминал Неизвестные проникли в помещение и повредили банковское оборудование, украв наличку 

В Сумах ограбили банкомат

Сегодня, 19:09

Неизвестные проникли в помещение и повредили банковское оборудование, украв наличку 

Фото с сайта ruhash.net
Фото с сайта ruhash.net

В Сумах на улице Санаторной неизвестные повредили банкомат и украли из него все деньги.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, о происшествии около пяти часов утра правоохранителям сообщил охранник частной фирмы.

"В помещение, в котором расположен банкомат, проникли неизвестные и, повредив банковское оборудование, завладели наличными средствами, которые в нем находились. Сумма нанесенного ущерба сейчас выясняется. На месте происшествия работали следователи и оперативники полиции. Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 185 "Кража" Уголовного кодекса Украины и начала досудебное следствие", – отмечают в полиции.

Напомним, ранее в Житомирской области подорвали банкомат в помещении поселкового совета. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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