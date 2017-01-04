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В Сумах взорвалась и обвалилась многоэтажка: есть погибший и пострадавшие (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7854/56_main.1483516847.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/56_tn.1483516847.jpg Происшествия и криминал Всего в доме проживает 432 человека, за медицинской помощью обратилось 10 жителей дома, из которых трое – дети

В Сумах взорвалась и обвалилась многоэтажка: есть погибший и пострадавшие (фото,видео)

Сегодня, 09:59

Всего в доме проживает 432 человека, за медицинской помощью обратилось 10 жителей дома, из которых трое – дети

В Сумах в результате взрыва в одной из квартир обвалился 10-этажный жилой дом.

ЧП случилось во вторник, 3 января, в 20:41 по улице Металлургов, 24. Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, взрыв без последующего горения (предварительно бытового газа) прогремел в квартире на седьмом этаже.

"В результате взрыва разрушено перекрытие между 6 и 7 этажом и 7 и 8 этажами в пределах одной комнаты (около 20 кв. м), разрушено межкомнатные перегородки и стены в двух квартирах, повреждены окна с 5 по 8 этажи. В целом повреждения различного характера получили пять квартир. Погиб один человек – женщина 1952 г.р., два человека (1951 г.р. и 1958 г.р.) спасены из-под завалов", – говорится в сообщении спасателей.

Видео: ГСЧС

Отмечается, что за медицинской помощью обратилось 10 человек (трое детей, семеро взрослых), из которых восемь после оказания первой медицинской помощи от госпитализации отказались. В лечебные учреждения госпитализировали двух человек (1951 г.р. и 1958 г.р.).

Жителей дома из здания эвакуировали. Всего в многоэтажке проживает 432 человека, из которых нуждались в расселения 101 житель дома: 48 человек отселены в гостиницу, остальные 53 человека самостоятельно переселились к родственникам.

"К проведению работ привлечено 212 человек и 33 ед. техники. В сопровождении сотрудников ГСЧС и Национальной полиции было организовано доступ владельцев квартир в свои дома с целью сбора необходимых вещей, документов. В 3:10 завершено опечатывания всех квартир и входных дверей в подъезд, где произошел взрыв и обеспечена охрана места происшествия сотрудниками полиции", – добавляют в пресс-службе спасателей.

Сегодня утром, 4 января, началось заседание специальной городской комиссии. На месте происшествия работает оперативная группа ГСЧС Украины.

Напомним, 12 декабря в Чернигове по улице Попудренко, 16 в четырехэтажном общежитии на 98 комнат обрушились плиты перекрытия с четвертого по первый этажи (8 комнат) и разрушилась фасадная стена здания.

В доме проживают 180 человек. Под завалами здания спасатели обнаружили 17-летнего парня, которого доставили в Черниговскую городскую больницу. У пострадавшего закрытые травмы плеч, позвоночника и коленного сустава. Позже из-под завалов достали тело погибшей девушки 1991 года рождения. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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