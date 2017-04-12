В Сумской области мать двоих детей заказала убийство мужа

Сегодня, 12:38

В качестве вознаграждения женщина предлагала две тысячи гривен. Заказчица просила киллера убить биологического отца ее детей

Задержали заказчицу во время передачи киллеру последней части денег. Фото: pixabay.com
Задержали заказчицу во время передачи киллеру последней части денег. Фото: pixabay.com

В Сумской области 30-летняя женщина за 2 тысячи гривен заказала убийство мужа.

Правоохранители узнали о том, что жительница Конотопа подыскивает киллера и предотвратили преступление.  Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Выяснили, что данная женщина проживает с сожителем и двумя малолетними детьми, одному из которых 3, другому 7 лет. Чтобы убедиться в серьезности ее намерений полицейские нашли человека, который согласился сыграть роль киллера и встретиться с женщиной. Во время встречи последняя сообщила, что готова заплатить определенную сумму денег за убийство своего мужа, который является биологическим отцом ее детей. Половину обещанной суммы и его фото отдала сразу. Напоследок пообещала отдать после выполненной "работы", – рассказали в полиции.

Правоохранители пообщались с так называемой "жертвой". Мужчина был шокирован от услышанного, но согласился "подыграть" полицейским.

Задержали заказчицу во время передачи киллеру последней части денег.

Сейчас женщина задержана и дает объяснения следователям. За содеянное ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

Напомним, в прошлом году в Днепре бизнесмен заказал киллеру убийство оппонента
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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