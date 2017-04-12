В Сумской области мать двоих детей заказала убийство мужа

В качестве вознаграждения женщина предлагала две тысячи гривен. Заказчица просила киллера убить биологического отца ее детей

В Сумской области 30-летняя женщина за 2 тысячи гривен заказала убийство мужа.

Правоохранители узнали о том, что жительница Конотопа подыскивает киллера и предотвратили преступление. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Выяснили, что данная женщина проживает с сожителем и двумя малолетними детьми, одному из которых 3, другому 7 лет. Чтобы убедиться в серьезности ее намерений полицейские нашли человека, который согласился сыграть роль киллера и встретиться с женщиной. Во время встречи последняя сообщила, что готова заплатить определенную сумму денег за убийство своего мужа, который является биологическим отцом ее детей. Половину обещанной суммы и его фото отдала сразу. Напоследок пообещала отдать после выполненной "работы", – рассказали в полиции.

Правоохранители пообщались с так называемой "жертвой". Мужчина был шокирован от услышанного, но согласился "подыграть" полицейским.

Задержали заказчицу во время передачи киллеру последней части денег.

Сейчас женщина задержана и дает объяснения следователям. За содеянное ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или даже пожизненное заключение.

Напомним, в прошлом году в Днепре бизнесмен заказал киллеру убийство оппонента.