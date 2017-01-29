В Сумской области пьяный водитель сбил коляску с младенцем (фото)

Сегодня, 03:17

Легковой автомобиль пересек встречную полосу и сбил детскую коляску с 8-месячным мальчиком

Фото с сайта Newstes.ru
Фото с сайта Newstes.ru

В Шостке Сумской области молодая семья с двумя маленькими детьми едва не стали жертвами пьяного водителя.

Супруги двигались по обочине проезжей части, когда на них налетела почти неуправляемая легковушка, сообщает пресс-служба полиции. К счастью, пешеходы отделались испугом и поврежденной детской коляской, в которой на тот момент находился восьмимесячный мальчик.

"Событие произошло вечером. Молодая семья с двумя детьми возвращалась домой, шагая по обочине проезжей части. Неожиданно проезжающий легковой автомобиль пересек встречную полосу, и сбил детскую коляску с 8-месячным мальчиком. Прибывшие на место аварии полицейские выяснили, что 52-летний водитель автомобиля был пьян. Этот факт подтвердил алкотестер, показав степень опьянения мужчины в 2,3 промилле", – рассказали правоохранители.

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Фото: полиция

В отношении нетрезвого водителя полицейские составили два административных протокола: по ст. 124 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества" и ст. 130 "Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции".

За содеянное мужчине грозит более 10 тысяч гривен штрафа с лишением права управления транспортными средствами на один год.

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Фото: полиция

Напомним, ранее в Киеве водитель, с явными признаками алкогольного опьянения, наехал на людей, находившихся на проезжей части во время оформления ДТП
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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